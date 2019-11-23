Экологи из-за шторма не могут начать ликвидировать нефть в месте аварии танкера "Делфи" вблизи Одессы. Об этом сообщает администрация морских портов Украины.

"Сейчас на месте аварии сохраняются неблагоприятные погодные условия – скорость ветра 12-14 м/с, волны 3 балла. Как только утихнет шторм, экологические службы АМПУ установят вокруг аварийного буксира боновые заграждения, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море", - говорится в сообщении.

После этого будут решать, как очистить загрязненные участки и предотвратить распространение нефтепродуктов в морской воде. В частности, обследуют корпус судна с привлечением водолазов. Если будет возможность восстановить плавучесть танкера, то пробоины закроют, а воду откачают.

Фото: Госпогранслужба

Тем временем, Одесское издание "Думская" сообщает о том, что судно Delfi отбуксируют в Черноморск, где оно будет находиться в качестве вещественного доказательства, так как танкер мог быть задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов.

По данным издания, бункеровщик стоял там, где его не могла достать морская охрана Госпогранслужбы.

"По ночам к судну подходили другие танкеры, перекачивавшие в его емкости нефтепродукты, которые впоследствии переправлялись малыми партиями на берег - на катерах, баркасах и других подобных плавсредствах", - говорится в сообщении.

Источники издания в правоохранительных органах считают, что именно с этим связано длительное пребывание бункеровщика в открытом море, минимальный состав экипажа, нежелание капитана эвакуироваться, а также утверждение компетентных органов по поводу отсутствия "незаконного и опасного для экологии груза".

Также журналисты утверждают, что экипаж танкера знал, чем занимается. Именно поэтому моряки отказывались покинуть борт терпящего бедствие судна.

"Через пару дней, когда шторм утихнет, из Черноморска прибудет плавучий кран Богатырь. Судно сдернут с волнореза, залатают пробоины и откачают воду, после чего отбуксируют в тот же Черноморск, где оно продолжит гнить уже в качестве вещдока по нескольким уголовным производствам", - пишет издание.

Напомним, что ранее мы публиковали видео крушения у берегов Одессы танкера "Делфи". Также "Страна" рассказывала, что под Одессой из-за севшего на мель катера концентрация нефти в воде в 53 раза превысила норму.