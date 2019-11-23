Депутатов от партии "Слуга народа" хотят снова обучать в конце января. Об этом заявил лидер политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Радио НВ".

Ранее "Корниенко" уже заявлял о том, что курсы будут, но тогда не называл тему и не давал никаких подробностей будущего обучения.

Курсы неформально назвали "Трускавец-2", но точную локацию, где пройдет мероприятие еще не назначили. Примечательно, что одну из тем тренинга посвятят цифровой грамотности, которая стала актуальной после скандалов с пранкером Джокером.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немного стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями – возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности - Ред.) и пункт о декларировании."

Цифровой грамотности нардепов хотят обучать, чтобы обезопасить их от общения с пранкерами, предоставить им необходимые знания по проверке и защите общения в мессенджерах.

Видео: YouTube/Радіо НВ

Ранее "Страна" сообщала, что Корниенко заявил, что Telegram-канал "Темный рыцарь" создали, чтобы развалить "Слугу народа".

Также мы рассказывали, что в "Слуге народа" обещают принять закон о рынке земли во втором чтении уже в декабре.