Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, ранее признавшийся в любви к украинскому народу, заявил о том, что знает о намерениях государственного секретаря Майка Помпео уйти в отставку. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.

По словам американского президента, Помпео ближайшее время может покинуть администрацию, чтобы идти на выборы от штата Канзас. Трамп считает, что госсекретарь может одержать победу на выборах в Сенат, поскольку "его любят в Канзасе".

Отметим, что должность государственного секретаря Майк Помпео занимает с апреля 2018 года.

Видео: YouTube/ Fox News

Напомним, что информация от отставке появилась еще в середине недели. Журнал Time со ссылкой на три высокопоставленных источника в Республиканской партии США заявил, что Майк Помпео планирует уйти в отставку, чтобы принять участие в выборах сенатора от штата Канзас в 2020 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Майк Помпео заявил о необходимости находить точки соприкосновения для сотрудничества с Россией.