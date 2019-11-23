Украинские синоптики предупреждает об ухудшении погодных условий в в юго-восточной части Украины на выходных. Объявли оранжевый уровень опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра

"23 ноября в восточной и южной частях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый)" - говорится в сообщении.

По шкале Бофорта, ветер силой 17,2-20,7 м/с способен ломать ветви деревьев, против такого ветра трудно идти. Порывы 20,8-24,4 м/с приводят к небольшим разрушениям - могут сорвать черепицу или разрушить дымоходы, а ветер более 24,5 м/с - это уже сильный шторм, который может привести к значительным разрушениям и вырывать деревья с корнями.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что из-за шторма в Азовском море с острова Бирючий эвакуировали 11 человек.

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