В субботу, 23 ноября, синоптики обещают по всей Украине ясную, сухую и довольно теплую для ноября погоду. Морозы в течение дня будут небольшими, в некоторых регионах ожидается плюсовая температура днем. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На востоке Украины температура воздуха днем составит 0...-2 градуса Цельсия, ночью - от -9 до -12. В северных регионах температура днем местами опустится до -3 градусов, а ночью составит -6...-10 градусов.

В центральной части страны ожидается от -2 до +2 градусов тепла днем и от -5 до -9 градусов мороза ночью. Больше всего в плане тепла повезет западу Украины. В Ужгороде и окрестностях продолжает держаться необычно теплая для ноября погода: днем до +11, ночью +5...+7, в остальной части Западной Украины температура будет плюсовой - до +5 градусов, морозы будут небольшими - до - 1 днем и - 7 ночью. столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов.

На Юге Украины будет тепло. В Николаевской, Одесской, Херсонской областях и Крыму температура днем будет от 0 до +4 градусов, ночью от -1 в Одессе до -7 в Николаеве.

В Киеве суббота обещает быть солнечной, с переменной облачностью. Днем температура составит -1...-3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -8...-10 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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