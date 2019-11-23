За сутки пятницы, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал Украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил 6 обстрелов...8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", - сообщили в пресс-службе.

Ранения в результате обстрелов получил один украинский солдат. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано" - добавили в штабе.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе в военный автомобиль попала ракета.

Также мы рассказывали, что в зоне ООС погиб военнослужащий из Хмельницкой области.