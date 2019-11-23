Бывшая любовница профессора-наполеоноведа Олега Соколова, который убил и расчленил свою сожительницу Анастасию Ещенко, дала первое интервью, в котором рассказала, как он собирался ее убить. Об этом девушка на условиях анонимности рассказала "Фонтанке".

Выпускница филфака Санкт-Петербургского государственного университета рассказала, что ей было 18 лет, когда он познакомилась с историком. Она пришла к нему по объявлению о работе ассистенткой, написанному на французском. Тогда Соколову было 48 лет. От работы она отказалась, а через год он стал преподавать у ее курса. Спустя еще год он пригласил ее на ужин после конференции, посвященной Наполеону, затем позвал на свой день рождения в Москве. При этом он сказал ей, что вдовец, хотя на самом деле был женат.

Девушка призналась, что он был очень галантным и она была влюблена, при этом он настаивал, чтобы она одевалась по его вкусу.

"Он наряжал меня как куклу и показывал людям. Он любил один тип духов, ими пользовалась его жена и все любовницы. Меня тоже заставил ими пользоваться. А еще он не скупился на плюшевое говно, заваливал медвежатами. Говорил, что это он такой плюшевый, просил называть его медведиком" - рассказала собеседница "Фонтанки".

По ее словам, своим многочисленным любовницам он не помогал своими связями, не протежировал. Никто из его женщин не стал историком, не написал диссертацию. При этом они "батрачили на его книги, и, в лучшем случае, он писал для них посвящение в своих книжках".

А ее он просил не рассказывать о них родителям и обещал развестись, но так и не сделал этого.

Девушка поделилась, что у Соколова было очень переменчивое настроение, а сам он был вспыльчивым, но ее не бил вплоть до 29 ноября 2008 года, когда она собиралась забрать вещи из его квартиры в Москве, и уехать. По телефону он спокойным голосом пообещал ей, что они поужинают, поговорят в последний раз и она уедет.

А в холле, когда он помогал ей снять шубу, он тут же скрутил ей руки веревкой и привязал к стулу скотчем. Потом стал бить, принес утюг и стал подносить его ей к лицу, так что она услышала исходящий от него жар.

"Я думаю, что он хотел меня убить, но по каким-то причинам он этого сделать не смог. Он на самом деле угрожал мне: "Никто не знает, что ты у меня, что ты в Москве. Я тебя убью и закопаю на стройке, никто не будет искать, по крайней мере у меня". Я пыталась освободиться. Смогла выпутать правую ногу и стала снимать ею веревку со второй. Я с этим стулом побежала в соседнюю комнату. Он меня пнул, я упала. Стул оказался в районе поясницы, он бил по нему. Потом накинул мне шнур на шею. Когда я уже стала задыхаться, отпустил..." - рассказала экс-любовница Соколова.

После этого он еще сутки продержал ее в квартире, причем к нему приходили гости, но избитая любовница сидела в соседней комнате. Она уехала в Санкт-Петербург и подала заявление в полицию там. Его не хотели принимать и говорили, чтобы она везла его в Москву. Соколов угрожал ей, приезжал к ней, звонил ее родным и друзьям еще несколько месяцев. А потом его жертва вновь к нему вернулась и они были в отношениях еще год.

Она сказала, что убитая Анастасия Ещенко была похожа на нее. Видно, он выбирал один типаж.

Фото: Убитая Анастасия Ещенко

Напомним, что адвокат профессора СПбГУ Олега Соколова заявил, что рассматривает около 10 версий трагедии, в том числе влияние Луны. Как он пояснил, специалисты по психологии и психиатрии, формулируя вопросы для экспертизы Соколова, включили в анкету и вопрос о фазе Луны во время преступления.

Как сообщала "Страна", убитую жертву питерского профессора-расчленителя Соколова похоронили на Кубани.