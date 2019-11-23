22 ноября аэропорт Одессы возобновил работу после аварийной посадки самолета Turkish Airlines рейса Стамбул-Одесса. Сообщение возобновили с 22:00. Об этом сообщается на странице одесского аэропорта в Facebook.

"В составе рабочей группы из Турции прибыли специалисты с дополнительным оборудованием, необходимым для ликвидации последствий авиационного инцидента с рейсом TK 467. Службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines во время слаженной работы успешно отбуксировали самолет к временной стоянке.

После дополнительной проверки специалистами взлетно-посадочной полосы, было подтверждено соответствие все нормам и не обнаружено дополнительных повреждений, поэтому было принято решение о возобновлении рейсов" - говорится в сообщении.

Напомним, что 22 ноября в аэропорту "Одессы" из-за поломки самолета отменили все рейсы до 22:00. Это произошло после того, как вечером 21 ноября, в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Стамбул-Одесса "Турецких авиалиний". Самолет съехал с полосы после того как у него подломилась стойка шасси, и остановился в поле. Пассажиры покидали борт по надувным трапам, в салоне чувствовался запах гари. Пострадавших нет.