Нардепа Романа Иванисова, который был осужден за изнасилование, уже не смогут вернуть во фракцию "Слуга народа". Об этом заявил глава партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко в эфире радио "Новое время", передает УНН.

По словам Корниенко, Иванисов приостановил участие во фракции. "... думаю, что после всей информации, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", - отметил он.

Как отметил Корниенко, фракция проведет заседание 2 декабря, где решение в отношении Иванисова будет "формализовано".

Кроме того, он добавил, что им еще предстоит закрыть вопрос в отношении Анны Скороход и Антона Полякова.

Ранее сообщалось, что подельник Иванисова по изнасилованию был сыном крупного чиновника и после тюрьмы "рулил" финансовой пирамидой.

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