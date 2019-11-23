В Болгарии решили продавать землю сельхоз назначения гражданам Евросоюза с 2020 года. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства страны Десислава Танева, передает News.bg.

Как сообщается, отмена моратория на продажу земли иностранцам вступит в силу с января месяца следующего года после внесения изменений в закон о сельскохозяйственных землях.



Документ обнародован в начале ноября для общественного обсуждения. Перед тем, к концу 2019 года, власти должны составить акт о совершенствовании регулирования рынка земли.

По словам Танева, в данный момент в Болгарии иностранцы покупают землю в обход правил, через регистрацию местного юридического лица.

Напомним, у президента Владимира Зеленского рассказали, когда в Украине начнут продавать землю иностранцам.



13 ноября Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.