В Нацбанке ввели в оборот три памятные серебряные монеты 925 пробы, которые вместе входят в набор "Яворивская забавка", посвященный одному из уникальных явлений украинской культуры – деревянной забавке, сообщает UBR.ua.

Как сообщается, все монеты – номиналом в 2 грн. Форма монет – девятиугольная, украшены они цветной печатью. Тираж каждой составляет 5 тыс.

Первая монета – "Конек". На аверсе размещены малый герб Украины, под которым надписи УКРАЇНА/ДВІ ГРИВНІ/2019, изображение яворивского конька. Внизу надписи – Ag 925 (слева обозначение металла, его пробы), 7,78 (справа, обозначение массы в чистоте) и логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка. На реверсе монеты на зеркальном фоне размещено цветное изображение деревянного яворивского конька и надписи: ЯВОРІВСЬКА ЗАБАВКА, КОНИК.

Вторая монета – "Птица". Единственное, что отличает ее от предыдущей, так это изображение цветной птицы на аверсе с надписью ЯВОРІВСЬКА ЗАБАВКА, ПТАШКА и изображение подобной птицы на реверсе.

Третья монета – "Гультяи". На аверсе – цветные гультяи с надписью ЯВОРІВСЬКА ЗАБАВКА, ГУЛЬТЯЇ, а на реверсе – их же изображение, но без красок.

Как известно, первые забавки датируются ХVІІ веком, а известными они стали в следующем столетии, а как отдельный вид художественной обработки дерева – лишь в конце ХІХ столетия. Центром изготовления таких забавок является город Яворив Львовской области с близлежащими селами.

Ранее сообщалось, что НБУ увековечил на монетах Казимира Малевича и Национальную капеллу "Думка".

Также мы писали, что к 75-летию освобождения Украины от фашистов Нацбанк выпустил монету с бойцом УПА.