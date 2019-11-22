В Донецкой области, в населенном пункте Шумы, противник атаковал ракетой военный автомобиль на территории мирного населенного пункта. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"21 ноября, от одной из воинских частей в районе проведения ООС поступило сообщение о повреждении грузовика. В ходе выезда следственной группы на место инцидента выяснилось, что автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот", — указано в сообщении штаба.

По словам военного, который стал свидетелем атаки, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор враждебного ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил

Как сообщается, трое военнослужащих были контужены. Среди них - одна женщина. В данный момент они находятся в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Ранее сообщалось, что в штабе ООС сообщили, что на Донбассе за сутки ранены 6 бойцов ВСУ.

Также мы писали, что на Донбассе погиб военнослужащий из Хмельницкой области.