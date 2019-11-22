Экс-нардеп Мустафа Найем, который был назначен на должность заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", рассказал, чем будет заниматься на новом посту. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, с начала августа этого года он помогал новому руководству концерна, а с 11 ноября официально стал членом его команды.

"Я не буду заниматься производством и продажей оружия. В концерне для этого достаточно профессионалов, а я вполне адекватный, чтобы понимать свою роль и задачи. Так же как в круг моих обязанностей не входит исключительно борьба с коррупцией. Да, я хочу, чтобы это стало следствием моей работы, но в целом это задача департамента безопасности, уполномоченного по антикоррупционной деятельности и правоохранительных органов", - написал Найем.

Как отметил, его основной задачей станет помогать компаниям-участникам концерна в их коммуникации с органами власти, в том числе, с регуляторами, правоохранительными органами и основными госзаказчиками.

"По большей части это работа в юридической плоскости и в части координации различных департаментов и предприятий государственного концерна", - пояснил он.

Скриншот: Facebook/Mustafa Nayyem

Ранее сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении экс-главе "Укроборонпрома".

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