22 ноября на канале СТБ показали МастерШеф 9. В 13 выпуске кулинары готовили на скорость, а проект покинул еще один участник.

Для 10 поваров подготовили задания на скорость. Каждому как можно быстрее нужно было приготовить сложное блюдо: вырезку из свинины с гарниром из кукурузы, сладкого перца, бекона, лука-шалот с соусом бешамель и зернами горчицы.

При этом количество рабочих столов постепенно уменьшали. А тот, кто справился последним, автоматически получил черный фартук.

В итоге на последнюю битву черных фартуков стали пять человек: Андрей, Руслан, Сергей, Артем и Аннушка.

Им предстояло приготовить блюда буквально наощупь, ведь они не знали рецепта и что будут готовить. Остальной пятерке участников рецепты быстро продиктовал Эктор Хименес-Браво. После этого Лиля, Юля, Петр, Саша и Руслан должны были подсказывать с балкона. Сложность была в том, что они и сами не успели все записать.

В итоге Артем удивил гребешками и филе сибаса. А вот фирменное блюдо Андрея - утка - оказалась слишком жирной и не понравилась судьям. В итоге Андрей Боденко покинул МастерШеф на 13 неделе. На проекте остались 9 человек.

Фото: Андрей Боденко

Андрею Боденко 27 лет, живет в Киеве. куда пять лет назад переехал из Харькова. По образованию юрист, но недавно закрыл свою фирму и решил посвятить себя кулинарии. Его любимое блюдо том-ям.

Смотреть МастерШеф 9 от 22.11.19 можно на сайте СТБ. На ютубе 13 выпуск появится 25 ноября.