Стала известна личность водителя джипа, которого в Днепре правоохранители задержали со стрельбой и погоней. При этом были повреждены 10 автомобилей.

Как пишет "Днепр оперативный", им оказался Антон Криворучко - сын экс-сбушника времен Януковича Виталия Криворучко. До марта 2014 года он занимал должность первого заместителя главы СБУ в Днепропетровской области. Затем был люстрирован. Баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу Днепропетровской области, но в июне он был исключен из партии и отозвал кандидатуру.

Машину нарушителя удалось остановить у здания Управления патрульной полиции. По словам очевидцев, силовики пытались задержать преступника, однако тот начал убегать, попутно протаранив десять автомобилей. При этом правоохранители стреляли по колесам беглеца, хотя пулевые отверстия видны и на окне машины.

Было обнародовано видео, при каких именно обстоятельствах джип начал убегать от преследователей.

Видео: Facebook/Днепр оперативный

Видео: YouTube/Lerigort

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыск в автомобиле сына нардепа Киссе.

Также мы писали, что сына экс-президента ФРГ зарезали прямо во время лекции.