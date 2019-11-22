Водитель в Киеве на Печерске напал на остановившего его за нарушение ПДД сотрудника патрульной полиции, ударив его металлическим ключом.

Конфликт произошел вчера днем возле офисного центра на Железнодорожном шоссе в Печерском районе столицы. От наших информированных источников в патрульной полиции известно, что экипаж полиции остановил водителя за нарушение правил. Однако нарушитель не признал свою вину, мешал составлять админматериалы и начал скандалить с полицейскими.

В ходе перепалки водитель схватил в руки металлический ключ и ударил им патрульного в грудь. После этого был задержан с применением наручников и доставлен в местное управление полиции. Потерпевшего копа направили для освидетельствования к медикам. Предварительно у него забойная рана грудной клетки.

Сейчас решается вопрос о сообщении водителю-драчуну о подозрении по ч.2 ст.345 УК Украины - Причинение легких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей. Если вина в суде будет доказана, нарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Ровно бывший милиционер в компании с рецидивистами напал на патрульного полицейского и нанес ему травму.

Также мы писали, что полицейский в Киеве напал на патрульного, который остановил его друга за нарушение ПДД.