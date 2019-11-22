Вследствие непогоды на побережье Азовского моря спасатели эвакуировали 11 человек с острова Бирючий. Они доставлены в Кирилловку и довезены до автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Остров Бирючий остался отрезанным от суши, песчаную дорогу залило водой.

По данным спасателей, с 20 по 22 ноября, в течение которых на Азовском побережье бушевала непогода, сильные порывы восточного ветра до 28 м/с, высота волн 15-20 дм (о чем информировали сотрудники Гидрометцентра и спасатели) привели к повышению уровня воды на Федотовой косе в пгт Кирилловка Акимовского района.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям и своевременно принятым мерам спасатели доставили на сушу 11 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Органами местной власти организовано их перевозки на автовокзал Кирилловки", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС, пока сообщений о необходимости оказания помощи связанной с непогодой от жителей пгт Кирилловка не поступало. Инженерная техника и личный состав находиться на круглосуточном дежурстве на месте происшествия до отдельного распоряжения. Подразделения Главного управления находятся в оперативной готовности к действиям по назначению.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Запорожской области после шторма затоплено 40 баз отдыха, уровень воды достиг 1 м. Дошло до того, что двое охранников базы отдыха "Мечта" на Федотовой косе не могли самостоятельно покинуть базу из-за уровня воды.

Ранее из-за тумана из аэропорта "Одесса" перенаправили самолет в Киев и задержали несколько рейсов.