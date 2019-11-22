Во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дожди с мокрым снегом.

В субботу, 23 ноября, в западном регионе ожидаются осадки. Кроме того, в субботу по всей Украине возможен сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду со штормовыми порывами. Об этом сообщает РБК.

Температура днем может колебаться в пределах 0...+3 градусов. Немного теплее в Прикарпатье - от +2 до +4. Холоднее всего ожидается в северо-восточном регионе (-2... +1), а в Закарпатье (+9... +11).

Ближайшей ночью ожидаются заморозки - умеренные в западном и юго-западном регионах (-1... -4). В центральном и северном ожидаются заморозки до -5... -8, а в восточном от -9 до -11 градусов.

В Киеве в субботу, 23 ноября, днем от 0 до +2 градусов, переменная облачность без осадков. Ближайшей ночью ожидается мороз от -5 до -7.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее синоптик рассказала, когда ожидать потепления.

Напомним, что синоптики предупредили, когда в Украину придут дожди со снегом.