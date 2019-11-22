Глава ГБР Роман Труба в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера прокомментировал записи, обнародованные на днях в одном из Telegram-каналов. На них Труба якобы обсуждает с главой Офиса президента Андреем Богданом и другими сотрудниками Банковой различные уголовные дела. В том числе, и против экс-президента Петра Порошенко.

На записи голос, похожий на голос Романа Трубы, отвечает на телефонный звонок. Он говорит, что провел брифинг по Порошенко и что это большое дело для следователей.

"Они были ожидаемыми (записи - Ред.). Хочу, чтобы присутствующие обратили внимание, кто первый их опубликовал и кто их разгонял. Это будет ответ, для чего они нужны и кому они нужны" - сказал Труба.

Он добавил, что ГБР работает как правоохранительный орган и он готов отвечать за свою работу, а за шоу с записями не может нести ответственность. На вопрос, принадлежит ли ему голос на записи, Труба прямого ответа не дал.

Что касается прослушки, которая была выявлена 21 сентября в рабочем кабинете Трубы, то, по его словам, такие факты это угроза независимости правоохранительной системы. Он добавил, что, по-видимому, прослушка велась не одну неделю и даже месяц.

"Мы прикладываем максимум усилий, чтобы общество услышало об исполнителе, который установил прослушку... Я знаю, что в ближайшее время также готовятся очередные провокации и выбросы записей на телеграм-каналах" - сказал глава ГБР.

Также он добавил, что, как и другие правоохранители, обсуждает на совещаниях с Офисом президента дела, которые расследуются, но никогда ни на совещаниях, ни по телефону не получал никаких указаний.

Напомним, что в рабочем кабинете Романа Трубы была обнаружена аппаратура для прослушки. Об этом глава ведомства сообщил в своем Telegram-канале 21 сентября. По словам Трубы, оборудование было смонтировано профессионалами.

На днях глава ГБР Роман Труба заявил, что бывший президент и нардеп Петр Порошенко будет доволен, если он будет уволен.

Также директор ГБР Труба рассказал о завершающей стадии дел, в которых фигурирует Порошенко.