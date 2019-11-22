Ппредседатель Одесского городского совета Геннадий Труханов перенес оперативное вмешательство врачей. Об этом он сообщил в видеообращении на своей станице в Facebook в пятницу, 22 ноября.

"Чрезмерное занятие спортом дало результат. К сожалению, отрицательный. Мне пришлось экстренно делать определенные медицинские процедуры", - сказал он.

Диагноз врачи не раскрывают. Мэр Одессы поблагодарил их за хорошую работу, даже несмотря на задержку в зарплате.

Операция прошла в городской одесской клинике. 22 ноября Труханов не смог приехать на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу невнесенного в декларацию имущества.

Видео: facebook.com/gtruhanovodessa

Как сообщала "Страна", 22 ноября сотрудники СБУ провели обыски с одесской мэрии. Это произошло после разоблачения факта завладения средствами городского бюджета должностными лицами Одесского горсовета и коммунального предприятия.

Мы разбирались, кого бизнес-партнер мэра Одессы готовит ему в соперники на выборах.