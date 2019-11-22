"Продается все" и "Пассивный заработок". Стало известно, на фоне каких книг давала пресс-конференцию скандальная замминистра Клитина
Журналист Оксана Богданова разобралась, на фоне каких книг сегодня давала пресс-конференцию скандальная замминистра по вопросам евроинтеграции в Министерстве инфраструктуры Украины Александра Клитина. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
В соцсетях многие обсуждали книги, на фоне которых сидела Александра Клитина во время пресс-конференции. Темы этих книг, которые смутили многих пользователей, в основном посвящены бизнесу и пассивному заработку.
"Внесу и свою лепту. Добавлю краткое описание книг:
- Бред Стоун "Продается все. Джефф Безос и эра Amazon" - рассказ о том, как устроена самая успешная компания планеты.
- Еще Брэд Стоун "Выскочки: как Uber, Airbnb и компании-убийцы из новой Силиконовой долины меняют мир". Тут без комментариев, все понятно.
- Крис Гильбо "Стартап за 100 долларов" - 50 историй успешных стартаперов.
- Снова Гильбо "Пассивный заработок: как превратить идеи в деньги за 27 дней" - пошаговая инструкция, как открыть свое дело.
- "Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта" – книга Макса Тегмарка, физика и космолога, профессора Массачусетского технологического института. В ней он рассматривает возможные сценарии развития событий в случае появления на Земле сверхразумного искусственного интеллекта.
А у вас с чем ассоциируются эти книги?", - написала Богданова.
Скриншот: Facebook/Оксана Богданова
Ранее сообщалось, что нардеп Поляков прокомментировал намерение попавшей в секс-скандал Клитиной подать на него в суд за клевету.
Также мы писали, что Криклий увольняет попавшую в секс-скандал Клитину.