Журналист Оксана Богданова разобралась, на фоне каких книг сегодня давала пресс-конференцию скандальная замминистра по вопросам евроинтеграции в Министерстве инфраструктуры Украины Александра Клитина. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В соцсетях многие обсуждали книги, на фоне которых сидела Александра Клитина во время пресс-конференции. Темы этих книг, которые смутили многих пользователей, в основном посвящены бизнесу и пассивному заработку.

"Внесу и свою лепту. Добавлю краткое описание книг:

Бред Стоун "Продается все. Джефф Безос и эра Amazon" - рассказ о том, как устроена самая успешная компания планеты. Еще Брэд Стоун "Выскочки: как Uber, Airbnb и компании-убийцы из новой Силиконовой долины меняют мир". Тут без комментариев, все понятно. Крис Гильбо "Стартап за 100 долларов" - 50 историй успешных стартаперов. Снова Гильбо "Пассивный заработок: как превратить идеи в деньги за 27 дней" - пошаговая инструкция, как открыть свое дело. "Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта" – книга Макса Тегмарка, физика и космолога, профессора Массачусетского технологического института. В ней он рассматривает возможные сценарии развития событий в случае появления на Земле сверхразумного искусственного интеллекта.

А у вас с чем ассоциируются эти книги?", - написала Богданова.

Скриншот: Facebook/Оксана Богданова

Ранее сообщалось, что нардеп Поляков прокомментировал намерение попавшей в секс-скандал Клитиной подать на него в суд за клевету.

Также мы писали, что Криклий увольняет попавшую в секс-скандал Клитину.