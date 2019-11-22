С 1 января 2020 года правительство собирается предложить бытовым потребителям возможность покупки природного газа по "страховой" цене около 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), которая должна действовать до конца отопительного сезона. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Интерфакс-Украина.

"С 1 января людям будет предложена определенная страховая цена на газ, они смогут ее выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена первого квартала 2019 года, и будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - сказал он в интервью 24 каналу.

Как он отметил, возможная приостановка с 1 января транзита российского газа по территории Украины может привести к значительному росту цен на газ на европейском и украинском рынках. В то же время не исключен вариант сохранения цен на текущем уровне (в ноябре для населения - 5,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, с НДС) или их небольшого роста.

"Отказ от такой цены может сыграть как в плюс, так и в минус", - сказал министр, отметив, что решение покупать газ по "страховой" цене или нет должен принимать сам потребитель.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров №485 от 5 июня 2019 года, население Украины приобретает газ по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена "Нафтогаза Украины" для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.

Также мы писали, что украинцам предложат самим выбирать себе цену на газ, но можно как сэкономить, так и переплатить.