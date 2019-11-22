В Норвегии окружной суд Осло приговорил двух граждан России к тюремному сроку в 11 месяцев за организацию нелегального пребывания в стране рабочих из Украины и незаконном использовании рабочей силы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро. Россияне изготовили поддельные удостоверения личности граждан Румынии для 12 украинцев, чтобы получить для них разрешение на работу.

Прокуратура попросила суд приговорить их лишь к полугоду тюрьмы, однако суд увеличил срок наказания почти вдвое. Осужденные уже подали апелляцию.

В ходе следствия было установлено, что россияне изготовили поддельные удостоверения личности граждан Румынии для 12 украинцев, чтобы обманным путем получить для них разрешение на работу. Граждане Украины привлекались к малярным и строительным работам в Акерсхусе близ Осло.

Как сообщала "Страна", ранее в Италии арестованы два украинца, которые на яхте перевозили в Европу нелегальных мигрантов.

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