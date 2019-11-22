Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в Милане. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Как сообщается, лидер партии "Вперед, Италия" упал и получил травму. Это случилось после того, как он попытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в хорватском Загребе. 83-летний политик был доставлен в миланскую больницу на обследование: он получил ушиб и гематому. Других серьезных травм у него нет.

На всякий случай политика оставят в больнице на выходные. "Да, это банальный ушиб. Но, знаете, даже полет бабочки в Китае вызывает целый ураган в Техасе", - прокомментировал ситуацию представитель партии "Вперед, Италия".

По его словам, после осмотра Берлускони все же вернулся на саммит ЕНП в соответствии со своим графиком.

Фото: Сильвио Берлускони

Напомним, Сильвио Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. В 2010-м в отношении него было начато расследование по "делу Руби", в рамках которого премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это дело стоило ему поста главы правительства.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Италии Берлускони перенес операцию из-за кишечной непроходимости.

Также мы писали, что в апреле в Милане срочно госпитализировали миллионера и экс- премьера Берлускони .