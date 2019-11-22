В пгт. Золочев (Харьковская область) неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника отдела пограничной службы.

"Утром офицер собирался на службу и обнаружил возле места проживания собственный автомобиль с поврежденными колесами и покрытием кузова (вследствие действия химического вещества, предварительно - кислоты)", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве предполагают, что инцидент мог быть связан с профессиональной деятельностью пограничника: таким образом, его пытались запугать.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Фото: dpsu.gov.ua

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