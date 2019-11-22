Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что представителям Демпартии на прошедших в палате представителей парламента США публичных слушаниях по импичменту - не удалось доказать его вину в чем бы то ни было. "Они в течение последних пяти дней со своими свидетелями выглядели как посмешище", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп предположил, что слушания, вероятно, вызывали недоумение в Украине. "Наверное, они там думают, что мы в нашей стране сошли с ума", - считает президент США.

Подводя итоги слушаний, президент США выразил уверенность, что импичмент ему не объявят, так как у представителей Демпартии против него "нет вообще ничего".

"Я думаю, что очень сложно объявить импичмент человеку, против которого нет ничего компрометирующего", - считает Трамп.

Публичные слушания по вопросу объявления импичмента Трампу завершились в палате представителей ранее на этой неделе. Теперь американским парламентариям предстоит определиться со следующими этапами процедуры.

Представители Демпартии начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как неизвестный осведомитель выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года.

В ходе разговора Трамп узнавал у Зеленского, идет ли расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего одну из энергетических компаний Украины, а также о предполагаемом вмешательстве Украины в американские президентские выборы 2016 года.

Теперь в палате представителей необходимо решить, каковы будут следующие этапы в деле об импичменте: представителям Демпартии предстоит проанализировать собранные факты и, если они посчитают это нужным, выдвинуть обвинения против Трампа. Затем по этим обвинениям должно состояться голосование. Если простое большинство членов палаты представителей, которую контролирует Демпартия, выскажется за импичмент, то этот вопрос будет передан в Сенат (верхнюю палату парламента), которую контролируют однопартийцы Дональда Трампа по Республиканской партии США.

В Сенате США рассмотрение таких дел проводится примерно так же, как в судах, причем сенаторы будут выполнять роль присяжных, а члены палаты представителей и их команда - стороны обвинения. В итоге, чтобы отстранить Трампа от должности, против него должны проголосовать минимум две трети сенаторов. Поскольку в настоящее время большинство в сенате удерживают однопартийцы Трампа - республиканцы, то такое развитие событий выглядит маловероятным.

Также мы писали, что Трамп сказал, что любит Украину, но это слишком коррумпированная страна.

Как сообщала "Страна", глава юридического Комитета Сената США Линдси Грэм затребовал у госсекретаря Майка Помпео документы, которые касаются разговоров тогда еще президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, по поводу увольнения Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины.