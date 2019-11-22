Появились новые подробности утреннего ДТП в Киеве на ул. Старонаводницкой. За рулем находилась пьяная 19-летняя девушка с компанией друзей. Об этом сообщает Киев оперативный в Телеграме.

Как сообщается, когда водитель спускалась вниз, то не смогла удержать машину, так как это был не просто Porsche Macan, а более мощная версия R4. Впоследствии алкотестер показал в ее крови 1,43 промилле.

Отмечается, что после аварии машина сразу загорелась, а рабочие, которые находились рядом, вытащили всю компанию из авто и ликвидировали возгорание.

Затем на место прибыли друзья пьяной компании и попытались откупиться за 100 долларов от владельца Лады, машину которого они также задели.

"Через некоторое время на место приехали друзья бухой компашки на элитном корытце из ДОУ AH3333, сняли номерные знаки с Porsche и пытались откупиться 100$ от владельца Лады, в которую они также влетели. Тю, зря старались. Мы знаем и всем расскажем, потому что не все в этом мире решают грязные бабки", - написал "Киев Оперативный".

По данным "Киева Оперативного", за рулем автомобиля находилась некая Владислава Евтягина, 2000 года рождения, которая является учредителем ООО Шахта Петровская.

В распоряжении "Страны" появились ее фото с отцом.

Ранее сообщалось, что в Киеве после ДТП водитель решил компенсировать ущерб и ограбил виновницу столкновения.

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