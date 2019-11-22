Содержание нефтепродуктов в море вблизи Одессы, где сел на мель катер "Делфи", в 53 раза превышает норму. Об этом сообщил и.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско – Черноморского округа осуществлен выезд и проведен отбор проб вод на месте нахождения подтопленного танкера и передан в отдел инструментально-лабораторного контроля инспекции. В результате, установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии", - отмечается в сообщении.

Госинспекторы вместе с представителями АМПУ проводят повторное обследование места аварийного происшествия и повторный отбор проб в связи с появлением пятен маслянистого состава.

В Государственной пограничной службе заявили, что есть угроза, что повреждение танкера стихией повлечет экологическую катастрофу.

Фото: facebook.com/egor.firsov

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