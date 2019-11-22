Руководители департамента мэрии Одессы присвоили 100 млн гривен через создание искусственной кредитной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как сообщается, сотрудники спецслужбы провели обыски с одесской мэрии, после разоблачения факта завладения средствами городского бюджета должностными лицами Одесского горсовета и коммунального предприятия.

Следствие считает, что чиновники горсовета в сговоре с коммерческими структурами присвоили почти 100 миллионов гривен при погашении кредитной задолженности коммерческом банке.

Злоумышленники искусственно создали кредитную задолженность коммунального предприятия перед банковским учреждением. Право требования на долги в банке выкупила частная фирма аффилированная с чиновниками мэрии. После этого коммерсанты, завысив сумму задолженности на 100 миллионов гривен, обратились в мэрию с требованием ее погашения.

Решение по оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных должностными лицами нескольких департаментов мэрии. Затем участники сделки присвоили бюджетные деньги.

Проводятся следственные действия в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и фирм, причастных к противоправной деятельности, для выявления вещественных доказательств.

Продолжается досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Кроме того, по данным УП, во время брифинга в пятницу генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил журналистам, что должностным лицам мэрии и коммунального предприятия было сообщено о подозрениях, однако отказался назвать даже должности, которые занимают подозреваемые.

Отвечая на вопрос издания, фигурирует ли в уголовных процессах городской глава Геннадий Труханов, Рябошапка сказал, что сейчас "речь не идет о конкретных должностных лицах". По его словам, позже правоохранители смогут говорить конкретнее.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, стало известно, что сотрудники СБУ и Генпрокуратуры проводят следственные действия в здании мэрии Одессы на Думской площади и в муниципальном департаменте финансов.

Ранее сообщалось, что САП объявила подозрение мэру Львова Садовому.