В МВД изменили требования по фотографированию на документы - паспорт, загранпаспорт, справка на постоянное или временное жительство, удостоверение беженца. В частности, теперь разрешено делать фото в головном уборе, но только по религиозным или медицинским показаниям. Также в некоторых случаях разрешается фотографироваться в очках.

В ведомстве отреагировали на соответствующее обращения представителей ряда религиозных общин. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД в пятницу, 22 ноября. Изменения в правилах

Заместитель министра Сергей Гончаров рассказал, что новые нормы соответствуют международным стандартам, поэтому будут легко приняты в международном использовании. "Это вопрос соблюдения прав и свобод, которые гарантирует Конституция. Все требования четко понятны, приемлемы для религиозных течений. И мы, уважая права верующих, должны иметь возможность идентифицировать личность. Эти нормы соответствуют стандартам ИКАО (International Civil Aviation Organization, ICAO - Ред.)", - сказал он.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал, что все отделы Государственной миграционной службы уже получили распоряжения с новыми правилами.

"Мы напечатали соответствующие плакаты, на которых указаны все возможные варианты. Фотография человека в документах должна соответствовать определенным требованиям. Но есть определенные ограничения - фотографирование в наушниках, или затемненных очках… Все подразделения миграционной службы уже ознакомились с правилами", - рассказал он.

В Государственной миграционной службе Украины обнародовали новые правила фотографирования. В частности. в них говорится, что новые правила фотографирования касаются биометрических документов как украинцев (ID-карта и загранпаспорт), так и иностранцев и лиц без гражданства (вида на временное или постоянное проживание).

Право фотографироваться в головном уборе предоставляется лицу в соответствии с религиозными убеждениями и конфессиональными традициями ношения их в повседневной жизни. Фотографирование в головных уборах допускается также в соответствии с медицинскими показаниями, подтвержденными медицинским заключением учреждения здравоохранения.

При этом головные уборы не должны закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.

Не допускается фотографирование в головных уборах, не связанных с религиозными верованиями и традициями - кепки, бейсболки, декоративные платки, накидки (на фотопримере в ДМС даже изобразили человека с кастрюлей на голове - Ред); с наушниками (пусть даже и беспроводными), в солнцезащитных очках, в цветных линзах. А вот в лечебных очках фотографироваться можно, если они носятся постоянно в повседневной жизни

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