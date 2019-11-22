Власти Республики Науру, находящейся в Океании решили отозвать свое признание Косово. Они стали уже 17-й страной, которая это сделала. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передает сербское издание РТС в пятницу, 22 ноября.

Фото: mfa.gov.rs

По его словам, это государство прекратит все дипломатические контакты, которые они имели с Косово до сих пор. Он сообщил, что в ноте, переданной ему заместителем министра иностранных дел Науру, говорится, что Республика Науру пришла к выводу о том, что решение о признании Косово является преждевременным и противоречит принципам резолюции №1244 Совбеза ООН.

Республика Науру является самой маленькой независимой республикой в мире с площадью 21,3 кв. км.

Как сообщала "Страна", врачи спасли жизнь президенту Сербии Александру Вучичу. Медики порекомендовали ему снизить постоянную нагрузку для полного восстановления.

Напомним, что премьер-министр частично признанного государства Косово Рамуш Харадинай был вызван на допрос в качестве подозреваемого в Гаагу, где расследуют преступления во время войны в Югославии 1998-2000 гг.