Руководство Украины выступает против денационализации ПриватБанка и возврата его средств бывшим акционерам, заверил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне, передает "Голос Америки".

"У нас есть очень четкое понимание: у меня, у президента, у правительства, - что дело ПриватБанка является показательным относительно Украины во всем мире. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", - заявил украинский премьер.

По его словам, руководство страны разработало стратегии, которые учитывают разные сценарии развития судов по ПриватБанку. Также Гончарук пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы результат разрешения вопроса по ПриватБанку стал сигналом о положительных изменениях в стране.

По мнению премьера, громкие высказывания олигархов в украинских и зарубежных СМИ являются лишь доказательством того, что они теряют власть, но хотят казаться влиятельными.

Он уточнил, что важными шагами для дальнейшего снижения влияния личных интересов отдельных лиц является сохранение независимости Национального банка Украины (НБУ), борьба с монополиями, особенно в инфраструктуре, а также приватизация госпредприятий и реформирование судебной системы.

Во время выступления глава правительства неоднократно подчеркивал, что олигархи в Украине не влияют на руководство страны и на их политику.

Стоит отметить, что сегодня издание KyivPost опубликовало слова экс-акционера Игоря Коломойского о том, что в скором времени ПриватБанк будет ему возвращен. Бывший владелец также предположил, что нежелание национализированного банка идти на уступки работникам Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), совладельцем которого является Коломойский, может привести к тому, что "рабочие могут и зайти в ПриватБанк".

Напомним, что работники НЗФ с сентября активно пикетируют центральный офис ПриватБанка в Днепре, а последнее время и его офисы в Киеве. В частности, 21 ноября они пикетировали здание, где проходило заседание наблюдательного совета банка во время визита миссии Международного валютного фонда.

Ранее "Страна" писала о том, что МВФ требует принять закон, запрещающий передавать "Приватбанк" Коломойскому. Также мы сообщали, что Минюст потратил 24 миллиона долларов на суды с Коломойским по Приватбанку.