Курс доллара просел на 6 копеек после небольшого двухдневного подорожания: 22 ноября межбанк закрылся в рамках 24,10-24,12 грн/$. На наличном рынке американская валюта подешевела в среднем на 5 копеек: на продаже - до 24,25-24,35 грн/$, на покупке - до 24,05-24,10 грн/$.

Нацбанк сегодня приобрел привычные $30 млн по 24,15 грн/$. А объем безналичных торгов был небольшим - $100 млн. Это привычные для пятницы масштабы: к концу недели активность на межбанке стихает, и банки стараются перед выходными оставаться в гривне: чтобы побольше заработать на депозитных сертификатах Нацбанка, который насчитывает ставку не только за будни, но и за субботу-воскресенье.

Тем не менее казначеи отметили активизировавшиеся продажи доллара компанией "Метинвест" Рината Ахметова. Потребовалось гривна, и она активнее прежнего конвертировала свой валютный запас. Продолжал продавать доллар и государственный "Нафтогаз", хотя действовал уже не так резво, как в предыдущие дни. Кого было незаметно — это иностранцев, от которых ждут покупок в будущий вторник, 26 ноября, четырехлетних гривневых гособлигаций Минфина.

"Объем размещения долгосрочных бумаг не очень большой (только 2,5 млрд грн), и из-за роста конкуренции на бумаги, участники аукционов Минфина стали чаще "пролетать" с покупками ОВГЗ. Потому не хотят рисковать - заранее продавать доллар под бумаги. Будут делать это уже по факту, когда им подтвердят приобретение облигаций. То есть уже в среду", - объяснил изменение поведения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Раньше среды нового заметного укрепления гривны эксперты не прогнозируют.

"Скорее всего, в понедельник, 26 ноября, межбанк будет открываться в широком диапазоне — 24,08-24,18 грн/$. Однако в новое глубокое укрепление гривны уже не верю, больше — в боковой тренд. Ведь до сих пор непонятно, что будет с МВФ, и на следующей неделе ожидаются достаточно крупные выплаты бизнесу по НДС. Конечно, валюта может зайти под покупку ОВГЗ. Однако нужно понимать, что объем размещения гособлигаций ожидается на уровне 2,5 млрд грн, а по НДС может зайти до 10 млрд грн. Крупная цифра будет гулять. Так что больше похоже на то, что валютный курс останется рядом с текущими значения или даже немного поднимется вверх. Конечно, если не случится каких-то неожиданных валютных продаж со стороны крупным корпораций", - проанализировал ближайшие курсовые перспективы начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Чуть выше оказался курсовой прогноз директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной - 24,10-24,20 грн/$.

Ранее "Страна" писала о том, что финансисты сообщили, что в пятницу в Украине подорожает доллар.

Ттакже мы сообщали, что банкиры объяснили, почему в Украине начал дорожать доллар.