Защитники животных опубликовали видео, на котором автомобиль директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича тащит на цепи привязанную собаку. Соответствующий видеоролик размещен на странице в Facebook организации UAnimals.

Как писала "Страна", в селе Кузьмин Красиловского района Хмельницкой области директор государственного областного архива Владимир Байдич привязал к машине собаку и протащил животное полтора километра. Свой поступок чиновник объяснил тем, что животное укусило его мать, а потому он решил расправиться с собакой.

"На эти кадры, сложно смотреть без слез, но видео надо максимально распространить. Сейчас собака находится под постоянным наблюдением ветеринаров, а вот Байдича пытаются всячески отмазать. Раздаются даже мягкие формулировки о том, что "собачка просто бежала за машиной", – говорится в подписи к видео.

Видео: YouTube/Волинь24 інтернет-видання

В организации напомнили, что сейчас открыто уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса.

"Если Байдича будут судить по части №3, ему светит от 5 до 8 лет лишения свободы. Если же эту историю переквалифицируют по части №1 (просто жестокое отношение), то все может закончиться УСЛОВНЫМ сроком", – отметили в UAnimals.

Скриншот: Facebook/UAnimals