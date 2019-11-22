Трюк с арендой помещения под видом пункта обмена валют, чтобы привлечь клиента с крупной суммой и обворовать, далеко не новый. Однако все равно находятся доверчивые клиенты, которые в погоне за выгодным оптовым курсом несут валюту в сомнительные пункты обмена.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, вчера в полицию обратился 39-летний киевлянин с заявлением, что у него мошенническим путем выманили 42 тысячи долларов под предлогом обмена.

Потерпевший увидел вывеску обменного пункта на улице Бойчука (бывшая Киквидзе). Говорит, на фоне падения доллара к гривне, там был курс гораздо выгоднее средневзвешенного по Киеву, поэтому решил обменять наличность именно там. Потерпевший принес 42 тысячи долларов и передал в окошко "кассиру" для обмена на гривни. Затем события развивались по классике мошеннического жанра. Кассир долго считал доллары, дождался пока потерпевший отвлечется и пропал из виду. Потерпевший принялся его звать, но когда прошло около получаса понял что его надули. А обменный пункт-ширма для мошенников.

Прибывшая полиция обследовала помещение, опросила соседей и выяснилось, что "обменник" появился тут совсем недавно и естественно никаких разрешительных документов на осуществление операций с обменом валют у этой "будки" не было. Следователи завели уголовное производство по ст.190 УК Украины - Мошенничество. Это явно была одноразовая акция в одном месте на Бойчука, так как невозможно несколько раз одурачить людей в одном и том же месте. Вероятно, окрыленные успехом мошенники переехали на новое место и готовятся к новому "кидку" очередного слишком доверчивого клиента.

Ранее сообщалось, что в Киеве посадили мошенника, который устроил фиктивный обменник, откуда пытался сбежать с 50 тысячами евро.

Также мы писали, что в Киеве девушка пришла купить гривни на $26 тысяч. Ее ограбили и заперли в обменнике.