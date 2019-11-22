В пятницу, 22 ноября, на Донбассе во время выполнения служебных обязанностей погиб украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении 15-го реактивного артиллерийского полка.

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"При исполнении служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019 года, погиб наш побратим, командир батареи старший лейтенант Шацкий Богдан Алексеевич 1995 года рождения. Военнослужащий родом из Хмельницкой области, с.Михля, Изяславского района", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", на трех участках в зоне проведения ООС на Донбассе, где было успешно проведено разведение сил и средств сторон, обстрелы прекратились.

Также стало известно, что в Кабинете министров Украины приняли решение, которым упрощается процедура пересечения линии разграничения. Новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года.

Мы разбирались, почему в очередях на Донбассе умирает почти вдвое больше людей, чем под обстрелами.