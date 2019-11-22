В пятницу, 22 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,1075 грн/$1 с 24,1600 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отметим, что на отметке 24,11 он сохранится до открытия торгов 25 ноября.

Как сообщается, к концу торгов котировки гривни составили 24,095-24,120 грн/$1, тогда как Нацбанк на 25 ноября установил официальный курс 24,164262 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 22 ноября укрепился до 24,1808 грн/$1 с 24,1996 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 25 ноября до 24,164262грн/$1 по сравнению с 24,193689грн/$1 на 22 ноября 2019г.

Ранее финансисты сообщили, что в пятницу в Украине подорожает доллар.

Также мы писали, что в среду доллар на межбанке подорожал на полкопейки.