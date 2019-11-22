В центре Днепра внедорожник Land Cruiser протаранил с десяток автомобилей, пытаясь скрыться от вооруженных людей, которые к тому же открыли по нему стрельбу. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщается на странице "Днепр оперативный" в соцсети. Инцидентпроизошел около 17:00.

Вскоре появилась информация, что это была спецоперация силовиков, которые пытались задержать джип и стреляли по его колесам.

"Водитель Land Cruiser решил "сопротивляться" и протаранил 10 автомобилей, чтобы скрыться от преследования. Задержали авто возле здания Управления патрульной полиции (Троицкая, 2А).

Стрельба также была. Стреляли по колесам, чтобы остановить "Крузак". Очевидцы сообщили и о пулевом отверстии на лобовом стекле автомобиля", - говорится в сообщении в соцсети.

Фото: facebook.com

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