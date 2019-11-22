В международном аэропорту "Одесса", в связи со вчерашней поломкой на взлетно-посадочной полосе самолета Turkish Airlines, приостановлено воздушное движение до 22:00 пятницы, 22 ноября.

Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло. Об этом передает Интерфакс-Украина.

Как сообщили журналистам в аэропорту "Одесса", причиной аварийной посадки стали метеоусловия. "Самолет приземлился, но вследствие сильных порывов ветра выехал на грунт. Это и стало причиной поломки стойки шасси", - сказал представитель аэропорта.

Пассажиры, которые имеют авиабилеты на отмененные рейсы аэропорта, могут обратиться к своим авиакомпаниям для решения вопросов.

Как сообщала "Страна", в четверг, 21 ноября, в аэропорту Одессы произошло уже две аварии с самолетами. В 12:00 при посадке также поломались передние шасси у небольшого приватного самолёта "Гольфстрим 150". По словам специалистов, это говорит о крайне плохом состоянии взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту.

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Напомним, что в авиакомпании Wizz Air анонсировали сразу шесть новых маршрутов из Запорожья, где завершили ремонт аэропорта.