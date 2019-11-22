Народный депутат Антон Поляков прокомментировал "Стране" желание замминистра по вопросам евроинтеграции в Министерстве инфраструктуры Украины Александры Клитиной подать на него в суд иск о защите чести и достоинства.

По его словам, это дело развалится. "Я подал заявление в НАБУ, САП и ДБР, любой суд скажет, пока идёт следствие они не примут решение", - рассказал Поляков.

Ранее в этот же день Клитина дала пресс-конференцию, во время которой ее уволили с поста замминистра. Она заявила журналистам, что против тех, кто ее оклеветал на ужине в Кривой Роге (в частности, нардеп Поляков), она намерена подавать в суд иск о защите чести и достоинства. Будет требовать компенсацию морального ущерба.

"Мне интересно посмотреть на этих людей, которые сплетничали обо мне. Я даже не знаю этих людей. Мои юристы подадут в Верховную Раду запрос, какие депутаты были в командировке в Кривом Роге. Также вроде Поляков распространил информацию - вот уже понятно, на кого подавать в суд", - отметила Клитина.

Напомним, на опубликованной записи разговора в одном из ресторанов Кривого Рога между народными депутатами от правящей партии "Слуга народа" и руководителем полиции Днепропетровской области была озвучена информация о том, что Александра Клитина попала на свою должность "через постель", а не благодаря профессионализму.

В среду, 20 ноября, стало известно, что народный депутат Антон Поляков обратился в ГБР и НАБУ с заявлением о необходимости проверить на предмет возможного совершения преступления некоторыми членами фракции "Слуга народа".

Напомним, что до этого Антон Поляков выложил аудиозапись, на которой ряд нардепов "Слуги народа" во главе с Юрием Корявченковым (по крайней мере так утверждают распространители записи) устанавливают неформальные связи с руководством днепропетровской полиции.