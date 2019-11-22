Миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил новую "Теслу" - электрический пикап Cybertruck в Лос-Анджелесе.

После этого в течение дня пользователи Twitter вывели хэштег #Cybertruck в тренды.

Видео: YouTube/CNET

Как выглядит новинка от Tesla

"Новый пикап будет выпускаться в трех вариантах с дальностью хода на одной зарядке в 400 километров, 480 километров и 800 километров соответственно", - рассказал Маск. Разные версии также отличаются количеством двигателей - от одного до трех. Новинка Tesla вмещает шесть пассажиров.

Фото: скриншот с видео

Дизайн автомобиля частично создан под влиянием фильма о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил", об этом сказал сам Маск.

Машина Бонда из фильма "Шпион, который меня любил"

Отметим, что еще в прошлом году Маск говорил о том, что Cybertruck получит "футуристичный киберпанк-дизайн в стиле "Бегущего по лезвию", и что ему плевать, если этот дизайн кому-то не понравится. И действительно, после презентации многие пользователи писали о том, что считают дизайн авто невероятно уродливым.

Конфуз с треснувшим стеклом

Корпус машины сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, а стекла бронированы по собственной технологии компании, поэтому он обеспечивает безопасность пассажиров.

Металл автомобиля выдерживает обстрел из 9-миллиметрового пистолета, говорилось в презентации. Однако, когда Маск попросил помощника метнуть в стекло машины металлический шар, оно треснуло. После этого Маск тихо выругался и уже вслух пообещал, что эта досадная неисправность будет устранена.

Фото: tesla.com

Чтобы продемонстрировать мощность Cybertruck, было показано видео, на котором машина легко тащит за собой мощный пикап Ford F150, пытающийся ехать в другую сторону.

Пикап оснащен автоматически адаптируемой подвеской, которая может увеличивать клиренс до 40 сантиметров. Tesla Cybertruck идет в базе с автопилотом.

Фото: tesla.com

Запас хода - от 400 до 800 км. До 60 миль (96,6 км) электрокар разгоняется за 2,9 с.

Внутри пикапа есть розетки на 110 и 220 вольт.

Фото: tesla.com

В дополнение к пикапу Маск продемонстрировал электрический квадроцикл. Он может помещаться в кузов Cybertruck и подзаряжаться от него.

Фото: tesla.com

Илон Маск также заявил, что именно Tesla Cybertruck станет "официальным грузовиком Марса".

Добавим, что о разработке "Теслой" электрического пикапа было объявлено еще в 2017 году. Однако, зная "талант" Маска не вписываться в им же обещанные дедлайны, машину ждали не скоро.

Цены

Машина будет продаваться в трех вариациях: с 1, 2 и 3 моторами. В зависимости от этого автомобиль сможет проехать на одном заряде батареи около 400, 480 и 800 км. Цена на пикап начинается от 39900 долларов.

Самая продвинутая версия стоимостью 69900 долларов разгоняется с места до 100 км в час за 2,9 секунды. Его грузоподъемность составляет до 1600 килограммов. Все версии оснащены автопилотом и функцией автоматической парковки.

Предзаказы на Cybertruck компания уже открыла на своем сайте, однако его производство начнется только в 2021 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск заявил, что в нашей галактике нет инопланетян.

Также мы рассказывали, что в США во время испытаний взорвался корабль Илона Маска Starship Mk1.