Публикуем астрологический прогноз на вторник 26 ноября для всех знаков Зодиака.

Овен (20.03 - 21.04)

Даже если прямо сейчас на вашем пути нет никаких препятствий, вы можете чувствовать, как что-то вас сдерживает. Для полного удовлетворения чего-то не хватает - времени, денег или поддержки. Но в чем бы ни состояло ваше оправдание, оно остается оправданием. Сделайте все возможное и не зацикливайтесь на том, чего не хватает. Проявите креативность и заполните пропуски сами. Вы можете это сделать, нужно лишь поверить в себя.

Телец (19.04 - 22.05)

Сегодня будет особенно трудно вернуться в привычную колею после того, как вы наслаждались жизнью и получали удовольствие. Почему бы не продлить развлеченияеще на какое-то время? В этом нет никакого вреда, и звезды одобрительно подмигивают вам. Фактически они прямо указывают, что вполне можно еще немного порадовать себя приятными вещами. Только убедитесь, что не слишком выходите за рамки, ведь рано или поздно придется вернуться к выполнению обязанностей.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Сегодня вам может быть трудно высказываться и доносить до окружающих свои мысли и идеи. Они порой считают ваш образ мышления слишком странным. Тем не менее, с его помощью делаются великие открытия. Нужно понимать, что другие люди не всегда способны уследить за вашей мыслью, хотя могут увлечься общей идеей. Наберитесь терпения и постарайтесь объяснить свою идею как можно доступнее.

Рак (21.06 - 23.07)

Вы кого-то с кем-то перепутали или действительно впервые видите истинную личность определенного человека? Попробуйте себя в роли детектива. В свете недавнего поведения этого человека вы можете больше не списывать бездумные и сумасбродные поступки на случайность. На самом деле в этом может быть закономерность. А когда раздобудете все доказательства, необходимо поскорее решить, что делать дальше.

Лев (22.07 - 24.08)

Согласие попробовать поладить со всеми на самом деле не поможет, а лишь навреlит. Пора определиться с собственным мнением и озвучить его. На что вы согласны? Что хотите делать на самом деле? Верите ли в то, что было сказано, или воспринимаете ситуацию совершенно иначе? Подумайте над этими вопросами и начните отстаивать свою позицию. Окружающие поначалу могут удивиться, но начнут больше вас уважать.

Дева (22.08 - 24.09)

Нельзя торопить любовь - иногда приходится просто ждать. Будьте терпеливы, когда дело касается отношений. Очень важно, чтобы вы не настраивали себя на ультиматум - полное примирение или разрыв. Энергия, с которой вам пришлось столкнуться, очень драматична, однако это еще не значит, что необходимо прямо сейчас решить вопрос раз и навсегда. будьте открыты для разных вариантов.

Весы (22.09 - 24.10)

Ваш внутренний мир - это очень приятное место, так что неудивительно, что иногда вы предпочитаете вымышленный мир реальному. В вашей голове огромное количество идей и приятных фантазий. Ваше бесконечно богатое воображение пора направить в продуктивное русло, не ограничив поток креативности. То, что вы придумываете, изменит мнение многих людей и откроет им глаза.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Вы настроены амбициозно и стремитесь к новой цели, которая, возможно, пока немного выходит за рамки ваших возможностей. Хотя вы всегда активно беретесь за дело, не переоценивайте свои силы, иначе выполнение поставленной задачи может оказаться неоправданно рискованным. Вместо этого сконцентрируйтесь на оттачивании своих навыков, завершении неоконченных проектов и наведении порядка в доме. В этих деталях может крыться ключ к будущему успеху.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Сегодня у вас появится ощущение, что все возможно! Вы отлично себя чувствуете, и все вокруг видится в позитивном свете. Стабильность и постоянство удовлетворят ваши глубокие эмоциональные нужды. Вы отлично умеете организовывать свои мысли, но для этого сегодня нужно выделить время на то, чтобы составить план.

Козерог (21.12 - 21.01)

Сделайте паузу и вспомните некоторые слова, которые вы произнесли не так давно. Перемотайте немного вперед и вспомните эффект от некоторых поспешно сказанных фраз. Ваша нетерпеливость не идет на пользу сложным отношениям - им нужно больше времени, а также внимание и забота, чтобы расвести в полную силу. Самотерзания не помогут, поэтому простите себя и двигайтесь дальше. Старайтесь больше общаться, и тогда появится шанс все наладить.

Водолей (20.01 - 19.02)

Вы можете обнаружить в себе потребность проанализировать ситуацию, прежде чем вносить свой вклад. Дайте окружающим знать, что собираетесь заняться подсчетами и работой с цифрами; тогда они предоставят вам свободу для размышлений. Не поддавайтесь на требования поторопиться. Найдите способ обойти острые углы. Не спешите и записывайте все, что хотите изменить.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Амбициозные схемы и стремление к успеху и статусу сегодня окажутся в приоритете. Фокус сместится на практичные вещи - все, что может помочь вам продвинуться вперед. Соблазн потратить деньги нужно преодолеть, для этого старайтесь мыслить в далекосрочной перспективе.