После жеребьевки в Ньоне весенних стыковых игр отбора на Евро 2020 стал известен перечень всех команд, с которыми футбольная сборная Украины может встретиться на групповом этапе Евро 2020.

Так, соперником сборной Шевченко из четвертой корзины станет одна из следующих команд: Румыния, Беларусь, Грузия, Косово или Северная Македония.

Из третьей корзины сборной Украины во время жеребьевки, которая состоится 30 ноября в Будапеште, могут достаться Португалия, Турция, Австрия, Швеция или Чехия.

Из второй корзины нашим соперником станет грозная сборная Нидерландов.

Напомним, что наша сборная на групповом этапе проведет одну игру в Амстердаме и две в Бухаресте. Уже известны цены на билеты и то, где их можно купить без риска быть обманутыми мошенниками.