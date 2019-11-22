В новом законопроекте как коренные народы Украины хотят определить крымских татар, караимов и крымчаков. Об этом рассказал представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в интервью LB.ua в пятницу, 22 ноября.

По его словам. на текущий момент не решено, будет ли этот список исчерпывающим или открытым.

"В том проекте, который был наработан ранее, и который мы совершенствуем, речь идет о трех коренных народах - крымских татарах, караимах, крымчаках. Правда, пока не решили, мы зафиксируем только эти три народа как коренные или сделаем список открытым, определив признаки коренных народов", - рассказал Кориневич.

Коренные народы - народы, проживающие в многоэтнических обществах, являющиеся потомками тех, кто населял территорию испокон веков, и не имеющие собственного государства.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ назвали недавно заданную языковым законом языковую политику в Украине - нарушающей права национальных меньшинств и дискриминационной.

Олеся Медведева сделала его подробный обзор закона о языке: