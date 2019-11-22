Промышленное производство в Украине в октябре 2019 года сократилось по сравнению с октябрем 2018 года на 5% после снижения на 1,1% в сентябре, 1,7% в августе и 0,2% в июле. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре-2019 к октябрю-2018 также снизилось на 5%.

Согласно данным статведомства, падение было зафиксировано во всех отраслях: добывающей - на 2,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 4,4%, в перерабатывающей - на 6%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в октябре возросло на 5,6%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 2,4%.

В целом, по итогам десяти месяцев 2019 года объем промпроизводства в Украине снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным Госстата, население Украины с начала года сократилось почти на 200 тысяч человек.

Также мы сообщали, что Украина замедлила темпы роста ВВП в третьем квартале.