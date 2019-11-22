Кабинет министров Украины обнародовал список из 336 госпредприятий, подлежащих приватизации, чьи имущественные комплексы переданы в Фонд государственного имущества. Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на соответствующее постановление на сайте правительства.

В то же время, документа в разделе официальных распоряжений Кабмина пока нет. Предварительный список публиковало издание РБК-Украина.

Согласно документу, в список вошли, в частности, ГП "Радиореле", "Завод алюминиевой фольги", Национальное объединение "Антонов", "Новояворовское государственное горно-химическое предприятие "Серка", "Днипро-ВДМ", Львовский государственный ювелирный завод.

В числе предприятий для приватизации указано также ГП "Представительство промышленных предприятий в РФ".

Как сообщалось, правительство на заседании в среду приняло решение о передаче 336 из запланированных 500 госпредприятий в сферу управления Фонда госимущества для дальнейшей их приватизации.

Ранее "Страна" разбиралась, как Кабмин переписал список гособъектов на продажу.

Также мы писали о том, что Гончарук дал задание до конца года передать в ФГИ 500 объектов под приватизацию.