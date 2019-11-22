Шестой день Украина обсуждает, есть ли американское гражданство у главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии.

Эту новость запустил экс-нардеп Игорь Мосийчук и подхватил ряд телеграм-каналов, близких к "Слуге народа", а точнее - к ее "коломойской" части.

Был также опубликован "паспорт" Арахамии, который оказался очевидно фейковым - что нардеп с радостью и отметил, когда посрамлял своих клеветников.

Однако на самом деле он прямо так и не заявил, что не является гражданином другой страны, кроме Украины. Тем более, что созданная им компания TemplateMonster годами строила бизнес в основном на территории США.

"Страна" разбиралась в этой истории.

С чего начался Арахамиягейт

Изначально слух о том, что у Арахамии двойное гражданство, запустил экс-депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук. В своем Тelegram-канале 17 ноября он написал, что у Давида статус US Person (применимый по отношению к гражданам США) и уверил, что американское гражданство Арахамии подтверждается соответствующим американским паспортом на имя David Arakhamiya.

Мосийчук сообщил, что о наличии паспорта у Арахамии стало известно в ходе судебного процесса 2010 года, когда компания Microsoft обвинила компанию TemplateMonster в нарушении прав. А гражданство США Арахамия якобы получил как соучредитель TemplateMonster, в которой проработал 7 лет и которую после этого продали частному инвестфонду.

В день своего громогласного заявления Мосийчук также обещал предоставить и улики по американскому гражданству Арахамии. В комментарии журналистам "112 Украина" он попросил дать ему срок в неделю (то есть до 24 ноября) на то, чтобы получить скан-копию американского паспорта Арахамии в своем Telegram-канале.

Эти улики Мосийчуку должны были передать его источники в США, "озабоченные судьбой Украины".

Мосийчук добавил, что факт сокрытия Арахамией второго гражданства при подаче документов в ЦИК - нарушение закона и Конституции Украины.

Первая реакция Арахимии

На подобные заявления со стороны Мосийчука сам Арахамия ответил только спустя 4 дня - 21 ноября. Как раз в это время фракция разбиралась с еще одним скандалом - изнасилованием "неестественным способом", за которое сидел "Слуга народа" Роман Иванисов. Возможно поэтому его ответ журналистам об американском паспорте прозвучал эмоционально.

"Вот сейчас какой-то человек, которого все знали, коррупционер, которого вся страна на видео видела (Мосийчука подозревали в вымогательстве - Ред.), говорит, что у меня есть гражданство США, например. Или, возможно, US person. И что на каждое слово Арахамии будет 100 бумажек. Да покажи хоть одну бумажку", - сказал депутат журналистам.

При этом Арахамия не ответил прямо на вопрос о наличии у него американского паспорта. Он перешел на оскорбления, назвав Мосийчука "клиническим идиотом". И предположил, что Мосийчук раскручивает скандал, чтобы добавить себе популярности.

"Он своим друзьям жалуется, что у него только 100 лайков в Фейсбуке. Не хочу из него звезду делать. У него 100 лайков. Жалко мне человека: он ушел из политики, никто его не замечает, не лайкает. Вот он хочет какой-то скандал... Арахамиягейт. Давайте назовем это Арахамиягейт", - предложил политик.

Появление фотокопии паспорта

Фото-скан якобы американского паспорта Арахамии после этого появилось на Telegram-канале "Темный рыцарь", который связывают с депутатами от "Слуги народа", близкими к Игорю Коломойскому.

Фото: t.me/dark_k

После публикации фото было удалено, а после вышло с пометкой, что оно фейковое.

"Вынуждены признать - паспорт США на имя Арахамии, который предоставлен нам источником: оказался фейковым", - заявили авторы канала. Но при этом предложили 1 биткоин в награду тому, что подтвердит американское гражданство главы фракции.

Признал фейковость "паспорта" и Мосийчук.

Фейк разоблачили также и в Сети. Там опубликовали, как на самом деле выглядит снимок на паспорт США (на нем строгий анфас, без поворота головы) и показали фото, которое использовали для создания подделки.

Тем не менее, создатели канала "Темный рыцарь" считают, что вброс такого явного фейка мог организовать сам Арахамия - чтобы дискредитировать саму идею поиска у него второго гражданства.

"Уверены, что сама идея вброса о паспорте Арахамии - и последующе же распространение фейка - это технология, задача которой дискредитировать новости о втором гражданстве Арахамии.

Напомним, что точно также он действовал, когда перед избирательной кампанией его обвиняли в соучастии краже средств Минобороны: оплатил размещение чернухи против себя, а потом активно тыкал в неё пальцем и показывал цены, за которые интернет-СМИ согласились его "очернять".

И в том, и в этом случае Арахамия пытался скрыть следы нарушения закона. Поэтому мы убеждены, что его US-паспорт существует", - указывает "Рыцарь".

Обращает на себя внимание еще одна особенность фейкового паспорта. Там указано место рождения - СССР. Хотя на американских документах пишут более детально - например, Ukraine или Russia.

Давид Арахамия родился в России, город Сочи. И если бы он был автором фейка, то не хотел бы по понятным выпячивать данный факт. Что косвенно играет на версию "Темного рыцаря".

"Нельзя поверить, чтобы я надел такой жлобский свитер"

Глава фракции "Слуга народа" в комментарии "Стране" самым возмутительным в подделке назвал то, что "есть люди, готовые поверить, что я надел такой жлобский свитер для фото на паспорт".

Журналистам он посоветовал совершенствоваться в факт-чекинге и поблагодарил за сотрудничество пранкера Джокера.

"По моей информации, уже более трех месяцев на меня пытаются абсолютно разные службы накопать хоть что-то дискредитируещее или компрометирующее, но пока "нашелся" только Фотошоп. Мне кажется это хороший результат", - рассказал "Стране" Давид Арахамия.

Впрочем, глава фракции "Слуги народа" опроверг только подделку паспорта. Но не саму информацию, что он может быть гражданином США. Как уже говорилось выше, он так прямо и не ответил на этот вопрос ни разу за все время "Арахамиягейта".

"Является ли фейком ранее появившиеся сведения об американском гражданстве Арахамии? Не факт. Это может быть и правдой. А явно фейковый паспорт Арахамии мог быть специально слит им самим, чтоб дискредитировать любое распространение информации о его американском гражданстве", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".