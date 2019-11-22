Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы в создаваемые интеграционные структуры и холдинги привлекались на работу профессионалы. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Они же силой не пойдут, - сказал он. - Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда", - говорится в опубликованном сообщении.

Данное указание Лукашенко сделал во время совещания по развитию агропромышленного комплекса (АПК) Витебской области. В частности, президент подчеркнул необходимость привлекать в интеграционные структуры тех, кто может наладить эффективную работу.

Президент также заявил, что новые интеграционные структуры и холдинги в сельском хозяйстве должны создаваться не просто так.

"Надо взвешивать эти причины, разные. Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай Бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю", - предупредил глава государства.

Лукашенко также потребовал от руководства холдингов АПК не врать и рассказывать властям о проблемах в отрасли. "Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно", - сказал Лукашенко, добавив, что так не должно быть.

Как сообщала "Страна", Александр Лукашенко заявил, что деятельность страны, касающаяся "закрытой" правительственной связи, уважают за рубежом, и белорусские специалисты по просьбе лидеров ряда стран разработали для них такую связь.

Напомним, что Бацька в свои 65 бегает по утрам.