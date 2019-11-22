В сети появилось видео, как сорванный с якоря в порту Южный танкер "Делфи" под флагом Молдовы потерпел крушение и был прибит к одесскому берегу. На видео попало, как судно лежит на мели на боку, а вокруг него проводятся какие-то спасательные работы.

В сопроводительной подписи к видео уточняется, что "судно DELFI (танкер-бункеровщик 1977 года, владелец - компания, зарегистрированная в Бирмингеме) в составе экипажа из трех человек потерпело крушение у берегов Одессы".

Напомним, инцидент произошел из-за разгулявшегося накануне ураганного ветра. На борту находились три члена экипажа - все они украинцы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе ураганный ветер оборвал провода и повалил огромные деревья.

Также мы сообщали, что после аварийной посадки самолета из Стамбула закрыли аэропорт Одессы.