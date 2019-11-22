Украинцам готовят очередные сюрпризы по газу. Как заявил в интервью "24 каналу" министр энергетики Алексей Оржель, сейчас правительство совместно с "Нафтогазом" работает над решением, по которому уже с 1 января следующего года людям предложат некую страховую цену на газ.

"Текста самого решения пока нет. Но, судя по пояснениям министра, страховая цена будет необязательной, а по выбору конкретного потребителя. Если вы с ней согласитесь, то ее закрепят за вашим домохозяйством до конца отопительного сезона. А если откажитесь, то придется покупать газ по текущей рыночной цене. Страховую цену хотят установить на уровне порядка 7 тысяч гривен за тысячу кубов газа. Это с НДС, но без учета тарифа на распределение. Он в каждом регионе разный. Но в среднем цена для конечного потребителя составит примерно 8 гривен за куб, - пояснил "Стране" аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Она будет даже меньшей, чем в первом квартале 2019 года (8,5 грн за куб - Ред.). То есть, она будет меньше прошлогодней и будет зафиксирована до конца отопительного сезона. Это так называемый рыночный инструмент, который называется "контракт на будущее". Почему это важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а 1 января - другую, в 2-3 раза выше", - отметил Алексей Оржель.

Сейчас газ стоит 4805 гривен. На цена будет расти. На ноябрь "Нафтогаз" уже повысил тариф для населения почти на 15%, а декабре придется доплатить еще около 19%. То есть, уже на январь рыночная цена может приблизится к 8,5 гривен за куб. Алексей Оржель говорит, что украинцы, которые купят газ по страховой цене, могут выиграть: "Если будет остановка транзита и будут определенные колебания на рынке газа, то потребитель выиграет".

По словам соучредителя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, в случае остановки транзита цена на газ может резко взлететь - до 11-13 гривен за куб и даже выше. А так как все обязательства по ценам на газ для населения государство с 1 января 2020 года с себя снимает, то людям придется платить по рыночному тарифу. Но, "если Украина подписывает договор о транзите, то это будет фактором стабилизации рынка.

"И у нас, и в Европе значительные объемы газа в подземных хранилищах. И фактор того, что транзит не остановится, сыграет, наверное, на то, что цена газа будет уменьшаться. и тогда потребители со страховой ценой не выиграют от этой ситуации, поскольку на рынке будет цена ниже. Но они должны будут оставаться в этой страховой цене", - отметил министр.

Россия уже заявила, что готова предложить скидку на газ в размере 25%, если Украина будет закупать его напрямую. То есть, украинцам предлагается некая "газовая рулетка" - нужно самим "угадать" какой будет цена на газ и решить, стоит ли выкупать у государства газ по страховой цене (и платить наперед за весь сезон). Стоит отметить, что это не первое подобное предложение для населения по газу. Накануне отопительного сезона "Нафтогаз" уже предлагал украинцам делать газовый запас, но там цена была ниже примерно на гривну, чем предлагается сейчас - порядка 6 гривен за куб без учета распределения (и 7 гривен с распределением).

К слову, акция от НАКа оказалась не слишком популярной - выкупили меньше 70 млн кубов (предложением воспользовалось 55 тысяч домохозяйств). И, получается, что в октябре они уже проиграли, так как рыночная цена газа неожиданно упала. Но за отопительный сезон такие потребители се же сэкономят, по подсчетам Корольчука, до тысячи гривен. Как будет в этот раз - пока сказать сложно. Тем более, что "оптовая" закупка газа походит не всем - ею могут воспользоваться преимущественно жители частных домов или квартир с автономным отоплением.

Кроме того, нужно еще нейти средства, чтобы заплатить за газ за несколько месяцев вперед. Впрочем в данном случае "Нафтогаз" думает скорее о себе, чем о людях. "Я так понимаю, что в правительстве все же надеются, что транзитный контракт будет. Но тогда у "Нафтогаза" окажется много "лишнего" газа, ведь в хранилища закачали почти 22 млрд кубов. Его нельзя просто "заложить на хранение" - нужно использовать. Поэтому НАК ищет способы его распродать, и желательно, - с выгодой для себя", - говорит Корольчук.

По его подсчетам, у "Нафтогаза" может оказаться порядка 3 млрд кубов "лишнего" газа. Плюс, согласно действующим контрактам, он не может отказаться от покупки дополнительных объемов газа у европейских трейдеров.

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